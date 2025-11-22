Ornella Vanoni e Gino Paoli: un legame di arte, amore e memoria. L’omaggio del cantautore sui social dopo la scomparsa.

La storia di Ornella Vanoni e Gino Paoli racconta un legame unico tra musica e vita: una relazione intensa, fatta di amore, passione e sofferenza, che ha ispirato alcune delle canzoni più memorabili della musica italiana. Oltre ai successi artistici, la loro vicenda personale rimane un simbolo di emozioni autentiche e sentimenti duraturi. Il ricordo commosso del cantautore sui social.

Morte di Ornella Vanoni, la moglie di Gino Paoli: “Doveva venire qui nei prossimi giorni”

La notizia della scomparsa di Ornella Vanoni ha colpito profondamente Gino Paoli, che solo qualche ora fa è venuto a conoscenza della perdita. Un giornalista del Corriere della Sera ha provato a contattarlo, ma a rispondere è stata la moglie, Paola Penzo: “Dorme profondamente, ancora non sa che se ne è andato uno dei grandi amori della sua vita. La donna che andò a trovarlo in ospedale dopo che aveva tentato di togliersi la vita“.

Penzo ha anche rivelato che Vanoni avrebbe dovuto visitarli nei prossimi giorni nella loro casa di Quinto al Mare: “Non so proprio come potrò dirglielo, sarà veramente difficile. Doveva venire a trovarci tra qualche giorno, la stavamo aspettando. Per me è un grandissimo dolore e lo sarà anche per mio marito quando domani apprenderà la notizia“.

Morta Ornella Vanoni: il post di Gino Paoli sui social

Negli anni ’60 Vanoni e Paoli vissero una relazione intensa e tormentata, che ispirò canzoni storiche come Senza Fine e Che cosa c’è. Nonostante le difficoltà – Paoli era ancora sposato e la moglie Anna Fabbri le chiese di farsi da parte – il loro legame è sempre rimasto fatto di stima e affetto reciproco. Nel 2023 Vanoni, ospite a Che Tempo Che Fa, confessava: “La fine del nostro amore è stata la mia sofferenza più grande. Quando tutto è iniziato mi dissero che era gay e a lui invece che ero lesbica“.

Un anno prima, a Verissimo, aveva aggiunto: “Ho sofferto tanto per amore, ma si soffre una volta sola, per una persona sola e poi basta […] Di chi parlo? Potrei dire anche per chi, ma non si può ripetere sempre, perché è sempre lui”.

A ricordo del loro rapporto, Paoli ha scelto un’immagine in bianco e nero che li ritrae giovanissimi al pianoforte per omaggiare Vanoni sui social, sottolineando quanto il loro legame abbia attraversato il tempo e le generazioni.