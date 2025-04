Tutto il mondo oggi è scosso dalla morte di Papa Francesco, all’età di 88 anni. La cugina, Carla Rabezzana, ha voluto ricordarlo raccontando la loro ultima telefonata, avvenuta una settimana fa. Ecco le sue parole.

Papa Francesco: l’incontro con la cugina nel 2022

In occasione del 90esimo compleanno della cugina, Carla Rabezzana, Papa Francesco volle andarla a trovare ad Asti.

Prima visitò Portocomaro, poi pranzo in famiglia, cucinato da un’altra cugina, Nella Bergoglio. Papa Francesco era molto legato a Portocomaro e ai suoi parenti, soprattutto alla cugina Carla. I due si erano sentiti proprio una settimana fa, ecco le parole commosse di Carla in ricordo del cugino.

Morte Papa Francesco, il retroscena della cugina sull’ultima telefonata

Ha 93anni la cugina di Papa Francesco, Carla Rabezzana, che oggi ha voluto ricordare commossa il cugino, la cui morte ha scosso tutti il mondo. Carla e il Pontefice si erano sentiti per telefono la scorsa settimana, ecco le parole di Carla: “è difficile parlare, l’ho sentito in settimana, ho tantissimi bei ricordi. L’ho sentito in questi giorni e gli ho raccontato che mi sono rotta un piede e lui mi ha detto ‘meno male che non ti sei rotta la testa’.