Morte Papa Ratzinger: per l'eredità spuntano 5 cugini

Per l'eredità di Papa Ratzinger spuntano 5 cugini, ma non è detto che la vogliano accettare

Papa Ratzinger è morto il 31 dicembre del 2022 e, dopo qualche tempo dalla sua scomparsa, si è iniziato a parlare della sua eredità. Benedetto XVI aveva una famiglia numerosa e ora sono spuntati anche altri cinque cugini.

“Pensavo che i cugini fossero due, è stata una sorpresa anche per me scoprire che in realtà sono cinque” – ha affermato la scorsa domenica l’arcivescovo , durante una Messa celebrata a Roma in ricordo di Papa Ratzinger. Sono loro le persone che potrebbero dividersi l’eredità liquida lasciata su questa Terra da Benedetto XVI dopo la sua morte. Ma non è affatto scontato che questi cugini decidano alla fine di farsi avanti per chiedere l’eredità dell’ex Papa.

I cugini di Ratzinger e la causa in Germania

Diventando beneficiari dell’eredità di Papa Ratzinger, secondo quanto emerge, questi suoi cugini potrebbero restare coinvolti nella causa legale che era stata intentata in Germania contro Benedetto XVI. Il Papa, infatti, era stato accusato di non essere intervenuto contro un prete pedofilo quand’era arcivescovo di Monaco alla fine degli anni ’70. Per questo motivo nessuno tra i cinque cugini e cugine potrebbe voler avere accesso ai beni di Benedetto XVI.