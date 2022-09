Morte Regina Elisabetta II: il feretro della sovrana è arrivato a Edimburgo

Dopo aver lasciato il castello di Balmoral, il feretro della Regina Elisabetta è arrivato a Edimburgo. Presenti tre dei quattro figli.

Dopo aver lasciato il castello di Balmoral in Scozia, dove la Regina Elisabetta si è spenta lo scorso 8 settembre, il feretro ha raggiunto Edimburgo dove è stato posto nel palazzo di Holyroodhouse. Qui la salma rimarrà tutta la notte. Nel pomeriggio di lunedì 12 settembre verrà trasportata nella Cattedrale di St.

Giles.

Her Majesty The Queen’s coffin has arrived at the Palace of Holyroodhouse, where it will rest in the Throne Room until tomorrow afternoon. pic.twitter.com/5jMZmeNsdt

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2022