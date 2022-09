Re Carlo III, il primo discorso alla nazione: “Voglio onorare la sua vita e il suo servizio”

Come si stanno organizzando le reti italiane e mondiali in occasione del primo discorso alla nazione di Re Carlo III che è già arrivato a Londra

Primi impegni per Carlo III, attesa per il primo discorso alla nazione: dopo la morte della regina Elisabetta e il ritorno da Balmoral il nuovo sovrano del Regno Unito è a Londra e dopo l’incontro con la premier Liz Truss si rivolgerà ai sudditi.

Il 73enne re sarà proclamato tale domani, sabato 10 settembre e dopo aver deciso con la premier il periodo di lutto che la nazione dovrà rispettare a seguito della scomparsa di dua madre parlerà in televisione.

Re Carlo III sulla Regina Elisabetta: “Tutti noi le dobbiamo moltissimo”

Particolarmente toccanti sono le parole che il nuovo Re ha dedicato alla sua amata madre. Impossibile non notare la foto della madre sullo sfondo vestita con un meraviglioso abito di colore azzurro.

“Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore”, ha esordito sottolineando che Elisabetta II è stata “fonte di ispirazione ed esempio”. Ha aggiunto anche che “tutti noi le dobbiamo moltissimo”. Il discorso fatto alla nazione è stato l’occasione per rinnovare l’impegno a servire il Paese per tutta la sua vita.

La Regina Elisabetta – ha spiegato Re Carlo III – “ha compiuto sacrifici e la sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nei momenti di gioia e tristezza”.

“Le istituzioni dello Stato sono mutate ma nonostante cambiamenti e sfide la nostra nazione ha continuato a prosperare e fiorire. I nostri valori devono restare saldi e costanti […] nella devozione della Regina, oggi prometto di servire la Costituzione della nostra nazione finche sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate. Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore”.

Il nuovo sovrano ha fatto un annuncio importante: William e Kate diventeranno rispettivamente il Principe e la Principessa del Galles.

Questo renderà Kate Middleton a tutti gli effetti, il successore di Lady D. “È il momento di un grande cambiamento per la mia famiglia. Conto sull’amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all’altezza del suo ruolo”, ha proseguito spendendo parole piene di amore per la moglie con la quale condivide la vita da ormai 17 anni. Infine ha dedicato un pensiero al suo secondogenito Harry e alla moglie Meghan: “Voglio esprimere il mio amore per Harry e Meghan, che continueranno la loro vita oltre l’Oceano”.

Carlo III, il primo discorso alla nazione

Dopo il faccia a faccia con la premier il discorso di Carlo III sarà precedentemente registrato e verrà trasmesso alle 18.00 ora locale, le 19.00 ora italiana. Bbc e Telegraph hanno lanciato la notizia che nei minuti successivi è stata confermata dal presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle.

Liz Truss viene ricevuta da Re Carlo III

In attesa del discorso alla nazione, Re Carlo III ha ricevuto per la prima volta la premier Liz Truss. Si tratta di una prima volta per entrambi. Il neo sovrano ha tenuto, da una parte, la sua prima udienza, mentre per la premier è il primo incontro settimanale con il re.

Carlo non ha citato Lady Diana

I più attenti avranno notato che c’è una persona che Re Carlo III non ha mai citato nel corso del suo lungo discorso durato circa 15 minuti. Si tratta della prima moglie e madre di William e Harry, Lady Diana. Il nuovo sovrano ha dedicato un pensiero ai suoi affetti più cari, la consorte Camilla, i due figli e persino le rispettive mogli Kate Middleton e Meghan Markle, ma non Diana nonostante siano passati 25 anni dalla sua morte.

Come si stanno organizzando i network

Ovviamente è presumibile che le trasmissioni giornalistiche in onda a quell’ora si organizzeranno per una diretta televisiva da Londra organizzata con traduzione simultanea. In Italia c’è la disponibilità delle numerose reti all news: Rai News 24, TgCom24 e SkyTg24, anche se le stesse reti generaliste dovrebbero sintonizzarsi con lo storico momento. Su tutte e per gli anglofoni poi svetta l’opzione Bbc.