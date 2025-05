Lars S.S è morto il 28 ottobre del 2023 dopo una notte in discoteca, per un mix letale di droghe e alcol. Ci sono però sospetti sul tassista.

Morte sospetta di un giovane per mix letale

Lars S.S era uno studente norvegese di 25 anni, pilota nel Servizio dell’Aereonautica che si trovava a Milano per seguire un master in ingegneria.

Il giovane è morto il 28 ottobre del 2023 per un mix letale di droghe e alcol. I primi esami avevano però rilevato tracce di promazina e clotiapina nel sangue, ovvero due antipsicotici per i quali lo studente non aveva alcuna prescrizione. Inoltre, dapprima si credeva che a portare in ospedale il ragazzo fosse stato un amico, invece fu un tassista rumeno abusivo e senza patente. L’uomo ha poi raccontato di aver trovato Lars S.S in forte stato di alterazione fuori dalla discoteca e che dopo si sono fermati in un chiostro dove il giovane avrebbe usato la carta di credito per un panino. Lars. S.S. avrebbe poi chiesto al tassista di portarlo in Corso Buenos Aires in cerca di prostitute ma, durante il tragitto, si sarebbe sentito male. A quel punto il tassista avrebbe chiamato il 118. La procura aveva archiviato l’ipotesi di omissione di soccorso ma i parenti del norvegese si sono opposti in quanto non risulta alcun pagamento fatto con la carta di credito.

Morte sospetta di un giovane per mix letale: indagini sul tassista

A far emergere dubbi sulla dichiarazione del tassista il fatto che Lars S.S non ha usato la carta di credito e dal racconto pare impossibile che ci abbiano messo 70 minuti dal bar all’ospedale, che dista solo un chilometro e mezzo. Inoltre dagli archivi del Corriere della Sera, gli avvocati della famiglia del giovane hanno scoperto che il tassista aveva rapinato e abusato di una studentessa verso una ragazza, dopo che si era offerto di accompagnarla a casa dalla discoteca. Quindi, secondo i famigliari, il tassista avrebbe cercato di derubare Lars. S.S., stordendolo prima con psicofarmaci sedativi, che hanno portato il ragazzo a una intossicazione e alla morte.