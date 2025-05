Morte misteriosa di un sub nel recupero del Bayesian: aperta inchiesta sul ti...

Gli inquirenti approfondiscono le indagini sulla morte del sub, con il titolare della ditta incaricata nel mirino. Gli ultimi sviluppi.

Durante le operazioni di recupero del Bayesian, un sub è morto in circostanze misteriose. Le autorità hanno subito avviato un’indagine per fare luce sui fatti, concentrando l’attenzione sul titolare della ditta incaricata delle operazioni, ora sotto la lente degli inquirenti. Mentre emergono dettagli ancora da chiarire, cresce la tensione attorno a possibili responsabilità e negligenze che potrebbero aver contribuito al dramma.

L’autopsia sul corpo del sommozzatore morto durante il recupero del Bayesian escluderebbe ustioni, ma indica che la causa del decesso potrebbe essere un’esplosione provocata da un cannello usato per il taglio del boma, entrato in contatto con una sacca di idrogeno.

Saranno necessari ulteriori esami istologici per confermare le cause della morte di Rob Cornelius Huijben. L’autopsia, eseguita al Policlinico di Palermo, è stata disposta dalla Procura di Termini Imerese, che coordina anche le indagini sull’affondamento del mega yacht dello scorso agosto, dove persero la vita sette persone.

Morte misteriosa di un sub nel recupero del Bayesian: titolare ditta nel mirino degli inquirenti

I pm di Termini Imerese, Concetta Federico e Raffaele Cammarano, hanno iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante della Smith & Savage, la ditta per cui lavorava Rob Cornelis Huijben, il sommozzatore olandese deceduto durante il taglio del boma del Bayesian, il veliero naufragato ad agosto a Porticello.

Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L’iscrizione, atto dovuto prima di nominare consulente di parte per l’autopsia, coinvolge il titolare della società responsabile della sicurezza dei sommozzatori.

Nel frattempo, la Smith & Savage e la Hebo, proprietaria delle gru utilizzate, lavorano per conto della Tmc Marine; il recupero del Bayesian è previsto per inizio giugno, quando i sommozzatori saranno sostituiti da robot subacquei.