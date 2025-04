Aveva solo 21 anni, si trovava con un gruppo di amici in una stradina di Abbiategrasso, in provincia di Milano, quando è stato aggredito da un gruppo di giovani con diverse coltellate che lo hanno raggiunto al petto e ad un braccio. Uno dei fendenti ha provocato una ferita molto grave vicino al cuore e proprio a causa di essa il ragazzo è deceduto alcune ore dopo, nonostante i tentativi disperati da parte dei medici di tenerlo in vita.

Le indagini sono scattate immediatamente per cercare di risalire nel più breve tempo possibile ai colpevoli e per stabilire le cause scatenanti dell’aggressione mortale. Nel frattempo la vittima è stata identificata.

Aggressione mortale ad Abbiategrasso: 21enne ucciso a coltellate

L’episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato in via Fusè, nelle vicinanze di un complesso di case popolari: quì il 21enne è stato soccorso ed i medici hanno riscontrato diverse profonde ferite inferte con tutta probabilità con un coltello. Il trasporto d’urgenza in ospedale, in codice rosso, è avvenuto immediatamente ed una volta giunto in nosocomio a Legnano il ragazzo, andato in arresto cardiaco a bordo dell’ambulanza, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Alcune ore dopo ha avuto un secondo arresto cardiaco, sopraggiunto mentre si trovava ancora in sala operatoria e, questa volta, fatale.

Il luogo dell’aggressione non sarebbe coperto dalle telecamere ma le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per risalire agli autori del gesto. Si ritiene che l’aggressione sia avvenuta ad opera di un gruppo di persone e che possa essere scaturita per vendetta o a seguito di un regolamento di conti tra bande.

Morto 21enne accoltellato, chi è la vittima

Nel frattempo il giovane è stato identificato, si tratta di un 21enne incensurato di origine egiziana, residente ad Abbiategrasso: Mohamed Elsayed Elsharkawy è stato identificato grazie alle impronte in quanto risultava avere diversi alias in Italia; il nome è scaturito andando ad effettuare un confronto con l’archivio dattiloscopico delle forze dell’ordine. É stato un residente o forse un amico a trovarlo a terra poco dopo l’accesso al civico 8 e allertare il 118. Le indagini vengono condotte dai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.