Una giornata tragica per la città di La Spezia, che ha visto le sue strade trasformarsi in scenari di panico e dolore. Tre incidenti stradali si sono verificati in un arco di tempo molto ristretto, tra le 12:30 e le 14:30 di sabato 19 aprile, provocando un bilancio pesantissimo. La comunità è scossa da questo susseguirsi di tragedie che hanno segnato profondamente la giornata, mettendo in evidenza ancora una volta il rischio e la vulnerabilità delle strade urbane e periferiche.

Sabato da incubo, tre incidenti in poche ore: il lavoro dei soccorsi

In tutti e tre gli incidenti, l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori è stato tempestivo e massiccio. Per far fronte all’emergenza, sono state mobilitate numerose ambulanze delle Pubbliche Assistenze di Brugnato, Ceparana, Vezzano Ligure, Pignone, oltre a quelle della Croce Rossa di Riccò del Golfo, Levanto e Ameglia.

Sul campo sono intervenuti anche tutte le automediche del 118, tra cui l’India 50, per garantire un rapido supporto ai feriti. I Vigili del Fuoco sono arrivati da diversi distaccamenti, tra cui quelli della Spezia, Sarzana, Brugnato e Levanto, e sono stati affiancati dal Nucleo Sommozzatori per operazioni di soccorso particolarmente complesse.

Inoltre, l’elicottero Drago è stato impiegato per il trasporto urgente dei feriti più gravi, dimostrando ancora una volta l’efficienza e la rapidità dei soccorsi nella gestione di situazioni di emergenza così gravi.

Sabato da incubo: tre incidenti in poche ore, il bilancio è drammatico

Il primo incidente, avvenuto sulla A12 in direzione Genova, ha causato la morte di un motociclista di 22 anni originario di Carrara. Tre auto e la moto su cui viaggiava il giovane sono rimaste coinvolte, con il motociclista sbalzato dalla sella e finito nella corsia opposta. La moto ha colpito un’auto con due anziani a bordo, che sono stati estratti dall’abitacolo da un poliziotto della Stradale, pronto a intervenire prima che il veicolo venisse avvolto dalle fiamme.

Pochi minuti dopo, con il traffico congestionato a causa dei soccorsi, si è verificato un altro incidente: un tamponamento tra tre auto all’interno della galleria Madonna del Poggio, sempre lungo la A12, in direzione sud. Otto persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, ma nessuna di esse è in pericolo di vita. Il bambino è stato trasportato d’urgenza al Gaslini con l’elicottero dei Vigili del Fuoco, mentre gli altri feriti sono stati portati negli ospedali della Spezia e di Sarzana.

Il terzo drammatico episodio della giornata è accaduto alle 13:00 in Via XX Aprile, dove una moto e un’auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Il motociclista, un uomo di 59 anni di Carrara, è stato sbalzato dalla moto e finito in un canale di scolo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito, e dopo essere stato trasportato al Noa di Massa, è purtroppo deceduto.