Aveva corso per team prestigiosi quali Ferrari, McLaren e Alfa Romeo: aveva 84 anni.

Lutto nel mondo dei motori, è morto all’età di 84 anni Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e volto storico di Mediaset.

Lutto nel mondo dei motori: è morto Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1

Ex pilota di Formula 1 e uno dei telecronisti più noti e amati, è morto all’età di 84 anni Andrea De Adamich.

Nato a Trieste nel 1941, ha avuto una carriera ricca di successi, gareggiando in diverse scuderie prestigiose, quali Ferrari, McLaren, Alfa Romeo, March, Surtees e Brabham. Con l’Alfa Romeo, De Adamich ha collaborato a lungo, sia in competizioni turismo che prototipi. Dopo il ritiro, nel 1974, Andrea De Adamich è diventato un volto televisivo di Mediaset per i motori.

Lutto nel mondo dei motori, è morto Andrea De Adamich: la carriera a Mediaset

Il mondo dei motori e non solo piange la scomparsa a 84 anni di Andrea De Adamich, ex pilota e volto storico di Mediaset. Dopo il ritiro dalle gare, avvenuto nel 1974, De Adamich è appunto diventato volto televisivo di Mediaset per i motori. Dal 1978 fino al 2009 ha ricoperto il ruolo di telecronista assieme a Guido Schittone. Nel 1991 ha fondato il Centro Internazionale Guida Sicura, continuando la sua collaborazione con Alfa Romeo. Nel 2022 è stato anche nominato, per i suoi meriti, Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.