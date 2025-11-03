Charles Leclerc si sposa. Il pilota della Ferrari ha dato il dolce annuncio su Instagram, emozionando i suoi tanti fan.

Charles Leclerc si sposa: la romantica proposta di nozze

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha chiesto alla sua fidanzata, Alexandra Saint Mleux, di sposarlo. E’ stato lo stesso Leclerc ha condividere su Instagram le immagini della romantica proposta di matrimonio.

In partica è stato il cagnolino di famiglia Leo che ha recapitato ad Alexandra una targhetta personalizzata con la scritta “Dad wants to marry you” (Papà vuole sposarti). La ragazza, circondata da centinaia di rose rosse, ha riposto di sì consegnando a Leo un’altra targhetta da recapitare a Charles “Mamma ha detto sì”. Una proposta super romantica che ha emozionato tutti, tantissimi già i messaggi di congratulazioni sia da parte dei fan sia da parte di colleghi dello sport o personaggi famosi, tra cui Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner, Federica Masolin e Charlie Puth.

Charles Leclerc si sposa: chi è la fidanzata Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux presto convoleranno a nozze. Come abbiamo visto, il pilota della Ferrari ha fatto una proposta davvero super romantica ad Alexandra, che ha riposto di sì. Alexandra Saint Mleux ha 23 anni, di Parigi, è una modella e influencer, laureata in Storia dell’Arte all’Ecole Du Louvre. Suo padre è franco-argentino mentre sua madre messicana.