Morto a 17 anni uno dei ragazzi che rimase bloccato 18 giorni in una grotta i...

Morto a 17 anni uno dei ragazzi che rimase bloccato 18 giorni in una grotta i...

Morto a 17 anni uno dei ragazzi che rimase bloccato 18 giorni in una grotta i...

Duangpeth Promtehp è morto a 17 anni. Era uno dei ragazzi che rimasero bloccati in una grotta in Thailandia.

Torna attuale la storia dei ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia che nel 2018 erano sopravvissuti per 18 giorni.

Uno dei giovani è deceduto a soli 17 anni nel Regno Unito per cause ancora in corso di acceramento.

Morto a 17 anni uno dei ragazzi che rimase bloccato 18 giorni in una grotta in Thailandia

Il suo nome era Duangpeth Promtehp, detto Dom, ed aveva solo 17 anni. Capitano della squadra dei “Moo Pa“, si era trasferito nel Leicestershire, in Inghilterra, dopo aver vinto una borsa di studio. Dom stava realizzando il suo sogno: diventare calciatore professionista.

Sul decesso del 17enne indaga la polizia del Regno Unito dato che le dinamiche non sono ancora chiare. Un messaggio di addio toccante è stato scritto dal suo ex compagno di squadra Prachak Sutham:

“Mi dicevi che ti avrei visto giocare in Nazionale, ho sempre creduto che ce l’avresti fatta. Quando ci siamo visti l’ultima volta prima che partissi per l’Inghilterra, ti avevo detto che ti avrei chiesto l’autografo. Riposa in pace, amico mio, noi 13 saremo sempre insieme“.

Tra gli altri messaggi di cordoglio c’è anche quello di Chanin Vigoonrungruang, altro compagno di squadra, che ha scritto:

“Fratello, mi avevi detto che avremmo coronato il sogno calcistico. Se c’è un mondo dopo questo, voglio giocare ancora con te“.

La storia dei ragazzi bloccati in una grotta in Thailandia

Nel mese di giugno del 2018 un gruppo di ragazzini thailandesi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni rimase bloccato all’interno della grotta Tham Luang Nang.

La loro permanenza all’interno della grotta durò 18 giorni, più di due settimane. Il gruppo di giovani riuscì a sopravvivere e si salvarono tutti. A perdere la vita furono solo due soccorritori che provarono ad estrarre i ragazzi dalla grotta.