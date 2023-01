Morto capo rom: al funerale scoppia maxirissa al cimitero

Decine di persone a darsele dopo che è morto un capo rom: al funerale scoppia una maxirissa al cimitero in occasione dell’ultimo saluto a Jupo Halilovic.

Un evento silente e raccolto è diventato un ring collettivo ed un’occasione per una sorta di “regolamento” di conti fra famiglie. Ma cosa è successo? Da quanto si apprende dai media del Padovano tutto si è verificato in occasione dell’ultimo saluto a Jupo Halilovic, capo del campo rom di via Ferrero a Pontevigodarzere.

Morto capo rom: maxirissa al cimitero

Il 64enne leader nomade era spirato domenica scorsa a causa di un ictus.

Per i riti funebri tutto era iniziato con il dovuto raccoglimento: la cerimonia con rito islamico, poi la sosta del corteo funebre di auto e camper al bar. Al cimitero, dove il silenzio sarebbe dovuto essere ancor maggiore, tutto è saltato e sono dovuti accorrere i carabinieri. Perché?

Due gruppi di giovani accendono la miccia

Pare che alle esequie partecipassero anche i componenti di un’altra famiglia nomade di Montebelluna. Secondo i media costoro sarebbero stati inizialmente accolti con favore, ma poco dopo è cambiato tutto.

Due gruppi di giovani che avevano conti in sospeso hanno iniziato a picchiarsi ed hanno acceso la miccia di una rissa ad effetto domino gigantesca. Leggo spiega che “per fermare il tutto sono dovuti intervenire Polizia locale, Carabinieri e personale della Questura”.