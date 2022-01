L’imprenditore No Vax Nicola Franzoni ha postato un video con il quale denigra il defunto David Sassoli, asserendo: “Una testa di ca**o in meno”.

In seguito alla diffusione della notizia della morte di David Sassoli, l’imprenditore No Vax e No Green Pass Nicola Franzoni ha pubblicato un video sui social con il quale ha esultato per la prematura dipartita del presidente del Parlamento europeo.

Morto David Sassoli, il video del No Vax Nicola Franzoni: “Una testa di ca**o in meno”

A poche ore dalla notizia relativa alla prematura e improvvisa scomparsa del presidente del Parlamento Europeo, DavidSassoli, i No Vax hanno iniziato a diffondere teorie secondo le quali il politico sarebbe deceduto per effetti collaterali insorti dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid.

In questo contesto, tra i No Vax che si sono espressi in merito alla dipartita di Davi Sassoli, figura anche l’imprenditore Nicola Franzoni che, alle ore 15:49 di martedì 11 gennaio, ha postato un irriverente e grottesco video sul suo canale Telegram.

Nel video, riferendosi alla morte del Presidente del Parlamento europeo, Franzoni ha dichiarato: “Una testa di ca**o in meno”.

Morto David Sassoli, il video del No Vax Nicola Franzoni: “Condividete ovunque”

Il video postato da Nicola Franzoni sta circolando tra i canali e i gruppi Telegram dominati da complottisti, No Vax e No Green Pass.

Lo stesso Franzoni, del resto, ha pubblicato un messaggio attraverso il quale sollecita tutti i suoi contatti a dare massima risonanza e condivisione al suo video, scrivendo: “A fanc**o perbenisti, moderati, bacchettoni e moralisti. È morta una m***a del sistema. Stop. Condividete ovunque”.

In seguito alla diffusione del video, Nicola Franzoni è stato denunciato dal coordinatore a Carrara di Italia Viva, Fabrizio Volpi, per vilipendio.

Morto David Sassoli, il video del No Vax Nicola Franzoni: la decisione di fondare un partito

Nicola Franzoni non si scaglia esclusivamente contro David Sassoli, calunniandolo in ogni modo possibile, ma anche con altri personaggi del mondo della politica italiana come il leader della Lega, Matteo Salvini, oppure la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Inoltre, Franzoni ha anche annunciato di voler fondare un proprio partito, attingendo principalmente dall’elettorato di destra. L’obiettivo dell’uomo consiste nel mandare in carcere o in esilio tutti coloro che, a suo parere, avrebbero “sterminato gli italiani”.