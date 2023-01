Dolore in provincia di Frosinone, dove un uomo del Cassinate Nord è morto dopo il malore che lo aveva colpito: addio ad Enrico Durazzo.

La città di Pontecorvo oggi saluterà il 44enne spirato ad una settimana dai soccorsi che aveva ricevuto dopo che, secondo i media, tre giorni prima si era sentito male. Enrico aveva accusato il malore a casa sua e , come riporta Ciociaria Oggi, un intera comunità è “in lutto per la scomparsa” del 44enne della città fluviale.

Malore, addio ad Enrico Durazzo

L’uomo avrebbe “accusato un malore improvviso almeno tre giorni prima di essere soccorso”.

E il silenzio di Enrico aveva fatto si che famiglia e vicini si allarmassero. I soccorritori dell’Ares 118 erano giunti a casa nel rione Pastine, in via Moro, ma il 44enne era già in condizioni severe. Da quanto si apprende i vigili del fuoco avevano aperto l’ingresso ai soccorritori ed agevolato il trasferimento di Enrico all’ospedale Santa Scolastica della vicina Cassino.

“Gli dedichiamo la vittoria del suo Napoli”

L’uomo però è morto e la notizia del suo decesso ha sconvolto tutti quelli che avevano interagito con un carattere così aperto e solare.

“Era l’amico di tutti, educato e con un saluto pronto, in sella al suo motorino”. E ancora, riporta Ciociaria: “A lui dedichiamo la vittoria del suo amato Napoli“. I funerali sono previsti oggi alle 10.30 nella chiesa dell’Annunziata di Pontecorvo.