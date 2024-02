La morte di Ernesto Assante ha lasciato il mondo del giornalismo e della musica senza parole. Era un punto di riferimento per Repubblica e aveva partecipato al Festival di Sanremo 2024.

Ernesto Assante, storica firma di Repubblica, giornalista, musicologo, blogger e critico attento aveva compiuto il 12 febbraio, 66 anni.

L’uomo è morto nella notte del 25 febbraio quando è stato colpito da un ictus. Nonostante il ricovero immediato in ospedale Policlinico Umberto le cure dei medici si sono dimostrate inutili.

L’ultimo saluto ad Ernesto Assante si è svolto oggi, giovedì 29 febbraio dalle 12 a Roma all’Auditorium Parco della Musica, presso il Teatro Studio.

Nella sua carriera, dopo gli inizi in radio, dalle prime emittenti rock romane a Radio 1 e a Sterenotte, e l’esperienza come critico musicale del Manifesto, nel 1979 Assante era arrivato a Repubblica.

Tanti i cantanti italiani che hanno partecipato al lutto per la scomparsa di Ernesto Assante e hanno espresso le loro condoglianze sui social.

Vasco Rossi sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto, in compagnia di Ernesto Assante, scrivendo:

Laura Pausi, sul suo profilo X, ha scritto:

Diodato, che aveva incontrato nelle settimane scorse al Festival di Sanremo il critico musicale:

«Il primo grande giornalista a credere in me. Ho sempre avuto la sensazione che ci tenesse davvero alla Musica e gli ho voluto bene dal primo giorno. Spero sia iniziato un bellissimo viaggio in un universo pieno di musica meravigliosa, come il tuo sorriso».