Un triste episodio colpisce la comunità di Misano Adriatico ed il mondo della cucina, il figlio dello chef romagnolo Andrea Minguzzi è stato vittima di un accoltellamento al mercato di Instanbul. Il ragazzo ha purtroppo perso la vita.

Morto il figlio dello chef Andrea Minguzzi

Vi sono aggiornamenti sulla vicenda che riguarda l’accoltellamento del figlio dello Chef Andrea Minguzzi. Purtroppo, Mattia Ahmet Minguzzi, questo il nome del giovanissimo è morto a seguito delle gravi ferite riportate.

Il ragazzo era stato immediatamente trasportato all’ospedale della città turca ed era rimasto ricoverato per oltre due settimane, in queste ultime ore le condizioni si sono aggravate e per il giovane non c’è stato più nulla da fare.

Cos’è successo al mercato della città turca

Mattia Ahmet Minguzzi si era recato ad Istanbul, per la precisione al mercato locale, per acquistare materiale tecnico da Skateboard assieme a due suoi amici. Mentre camminava avrebbe urtato un altro ragazzo, questo lo avrebbe guardato commentando “sei bellissimo” e Minguzzi ha risposto con “scusa fratello – così riporta il sito RiminiToday.

L’aggressore si è allontanato per poi tornare munito di coltello ferendo gravemente Minguzzi. Mentre lo accoltellava si sarebbe rivolto a lui con la frase “da quando io e te siamo fratelli”.

Ora per chi ha commesso è probabile che la pena possa cambiare ed aggravarsi.