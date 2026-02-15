Morto improvvisamente a 33 anni dopo febbre e ricovero: è mistero sulle cause

Un lutto improvviso che ha scosso i cittadini della località di Salve, nel Salento: si cerca di capire cosa abbia provocato la morte dell'uomo

Prima la febbre alta, poi il repentino peggioramento ed il ricovero in ospedale, fino al drammatico epilogo. É morto così il 33enne Emanuele Grecuccio gettando la comunità di Salve, nel Salento, nell’incredulità e nel dolore. I medici del Vito Fazzi di Lecce sono intervenuti tempestivamente dopo il trasporto d’urgenza dell’uomo ma le condizioni del 33enne sono peggiorate molto rapidamente e poco dopo, tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, Emanuele è morto.

Quali sono le possibili ipotesi legate al decesso sul quale al momento rimane il mistero?

Emanuele morto a 33 anni: la febbre e il ricovero d’urgenza, poi il decesso

Si indaga per chiarire le cause dell’improvvisa morte di Emanuele Grecuccio, deceduto dopo un repentino peggioramento delle sue condizioni a soli 33 anni. Sono stati avviati una serie di accertamenti medico-legali per capire cosa, da quella che sembrava una semplice febbre, possa aver portato alla necessità di ricoverarlo d’urgenza in ospedale fino al epilogo drammatico. La cui notizia ha sconvolto i cittadini di Salve, comunità del Salento, che in queste ore si sono stretti attorno alla famiglia del giovane, increduli e sconvolti per quanto accaduto.

Come riportato da Repubblica sulla base della ricostruzione della stampa locale, il 33enne avrebbe accusato un malore improvviso sabato sera: anche in virtù della febbre alta è stato portato al nosocomio Vito Fazzi di Lecce dove è però giunto in gravi condizioni. I medici sono intervenuti subito ma, altrettanto velocemente, è andato peggiorando il quadro clinico di Emanuele che, poco dopo il ricovero e senza riuscire a stabilizzarlo, è venuto a mancare.

Chi era Emanuele Grecuccio

Emanuele era molto conosciuto in paese per il suo impegno, come volontario, in diverse associazioni animalista e nel sociale. In tanti parlano di lui come di una persona altruista e generosa, al servizio della sua comunità ed in tanti ne apprezzavano l’impegno. L’amministrazione comunale ha pertanto deciso, in segno di lutto, di annullare l’evento simbolo della comunità di Salve, ovvero la sfilata di Carnevale. “Ci stringiamo alla famiglia di Emanuele – ha dichiarato il primo cittadino Francesco Villanova – e annulliamo la sfilata in segno di rispetto”. Tra le ipotesi prese in esame al momento in merito alle possibili cause del decesso, un’infezione virale ma nulla è al momento confermato.