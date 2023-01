Morto in ospedale a Salerno dopo una Tac, indagini in corso

Polemiche accesissime dopo che un 68enne campano è morto all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno dopo una Tac, indagini di polizia in corso

Un 68enne è morto in ospedale a Salerno dopo una Tac, indagini in corso dopo la la denuncia del figlio per una vicenda che è stata segnalata sui social da Francesco Emilio Borrelli.

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra ha spiegato che l’uomo di 68 anni è giunto con la propria automobile “lamentando un forte e improvviso dolore all’altezza della spalla”. Ha detto poi Borrelli: “Gli operatori sanitari del triage gli assegnano un codice rosso ma, stando alle testimonianze dei parenti, solo alle 3.30 del mattino viene visitato dai medici e vengono fatte le prime analisi. L’uomo muore proprio mentre sta effettuando una Tac all’encefalo”.

Prosegue poi il deputato: “Scatta la denuncia alle autorità da parte del figlio della vittima, presente nelle concitate ore presso la struttura ospedaliera, che chiama la Polizia“. Dal canto suo il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania, ha detto: “La famiglia ha il diritto di sapere cosa sia accaduto”.

Iannone scrive al ministro Schillaci

E ancora: “Pertanto rivolgerò una interrogazione al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per appurare, a prescindere dall’attività della magistratura, cosa è accaduto in quelle ore.

Sono troppi i casi di malasanità e sono troppo spesso legati alle cattive condizioni organizzative in cui sono costretti a lavorare medici ed operatori sanitari in genere”.