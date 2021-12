Morto in un incidente stradale don Alberto Pistolesi: Sinnai in lutto per la scomparsa di un parroco che era diventato un vero punto di riferimento

La comunità di Sinnai, in Sardegna, è in lutto: è morto in un incidente stradale don Alberto Pistolesi: l’amatissimo parroco 42enne “Don Albertino” è rimasto vittima dello schianto fatale della sua auto contro un palo a Quartu avvenuto nel pomeriggio di ieri, primo dicembre lungo viale del Golfo al Poetto.

Morto don Alberto Pistolesi: il parroco era conosciutissimo e stimato in tutta la zona

Don Alberto era conosciuto in tutta la zona del Cagliaritano perché aveva esercitato il ministero anche a Quartu e nelle chiesa del Santissimo Crocifisso a Genneruxi, oltre ad aver curato le anime in quel di Senorbì.

Un vero pilastro della società ed un guida per i giovani: ecco chi era don Alberto Pistolesi, morto a Quartu

Don Alberto era un vero pilastro della comunità: instancabile organizzatore parrocchiale, amante del teatro, amico sincero e guida sicura per moltissimi ragazzi.

Ancora tutte da chiarire le dinamiche del sinistro che è costato la vita al parroco.

La sua auto ha sbandato finendo contro un palo di cemento: ecco come è morto l’amato don Alberto Pistolesi

Pare che secondo i rilievi della Polizia Municipale la sua Fiat Multipla abbia centrato dopo aver perso aderenza un palo di cemento. L’impatto era stato violentissimo e purtroppo fatale per don Pistolesi. In soccorso erano giunte pattuglie dei vigili del fuoco, della municipale di Quartu e della squadra volante di Cagliari, più un’ambulanza del 118.