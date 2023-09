Il campione di pallanuoto Luca Giustolisi stava combattendo da tempo con una grave malattia, che ha avuto la meglio nelle scorse ore. Lo sportivo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta del 1996, aveva 53 anni.

Luca Giustolisi, addio all’ex campione di pallanuoto

Luca Giustolisi nasce a Trieste il 13 marzo del 1970. Il padre, Giuseppe, è stato arbitro internazionale, presidente della Triestina e consigliere federale. Durante la sua lunga carriera da pallanuotista, Luca ha indossato le calottine di diversi club, come Roma, Posillipo e Pro Recco, oltre che della nazionale italiana di pallanuoto. Ha collezionato numerosi premi. È stato, infatti, medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 1996 e campione d’Europa nel 1995 con il Settebello. Quando decise di ritirarsi dalle vasche, accettò il ruolo di dirigente nella sua città, allenatore del Nervi. Fu poi direttore tecnico a Torino e, da febbraio di quest’anno, si distinse come consulente psicologico all’interno dello staff del Brescia, dando un prezioso aiuto al tecnico Sandro Bovo.

In lutto il mondo dello sport

Luca Giustolisi si è spento all’età di 53 anni, dopo aver a lungo combattuto contro una grave malattia. La notizia è stata diffusa dalla Federnuoto, con una nota. Lascia la moglie, la mezzosoprano Anna Caterina Antonacci, e il figlio Gillo. Grande cordoglio è stato espresso da numerosi nomi dello sport italiano. La sua società, l’An Brescia, ha affidato il proprio pensiero alla rete: “L’An Brescia esprime il suo sconforto per la scomparsa di Luca Giustolisi, psicologo della squadra e grandissimo ex giocatore di pallanuoto. La società esprime la massima vicinanza alla famiglia di Luca, una persona sempre solare e disponibile con tutti noi. La pallanuoto lo ricorderà sempre per la passione messa dentro e fuori dalla vasca oltre che per la sua infinita competenza”. In tanti hanno poi ricordato i suoi modi, sempre garbati e cortesi, e la grande passione che ha sempre messo in tutto ciò che ha fatto.