Morto Sid Vicious, leggenda del wrestling: aveva 63 anni

Se ne è andata una vera leggenda del wrestling. Sidney Eudy, conosciuto come Sid Vicious, è morto all’età di 63 anni.

Sidney Eudy, conosciuto sul ring con pseudonimi diversi, come Sid Justice, Sycho Sid e soprattutto Sid Vicious, è morto all’età di 63 anni. La notizia è stata data dal figlio Gunnar, sui social network, che ha spiegato che il padre ha lottato per anni contro un cancro e che gli mancherà moltissimo. “Era un uomo forte, gentile e amorevole” ha sottolineato il figlio.

Morto Sid Vicious: la carriera della leggenda del wrestling

Sid Vicious, nome ispirato al bassista dei Sex Pistols, era uno dei “cattivi” storici del wrestling anni ’90. Era stato sette volte campione del mondo in tre federazioni differenti e la sua powerbomb faceva letteralmente impazzire i fan. I suoi incontri sono sempre stati spettacolari. Nel suo messaggio di cordoglio la WWE lo ha definito “Uno dei più imponenti e terrificanti lottatori della sua generazione“.

La sua carriera si è interrotta con una delle pagine più brutte della storia del wrestling. Il 14 gennaio 2001, Sid Vicious è saltato dal paletto dell’angolo del ring per colpire l’avversario Scott Steiner ma è atterrato male e la tibia della gamba destra si è spezzata in due, piegandosi in modo innaturale, all’indietro. Il pubblico è rimasto scioccato e la tv decide di non mandare in onda i replay perché le immagini erano troppo crude. L’operazione durò più di due ore e gli inserirono nella gamba una barra di quasi 50 centimetri. I medici dissero che non avrebbe più potuto correre, ma dopo tre anni e mezzo tornò sul ring in una federazione minore.