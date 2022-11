Morto storico imprenditore padovano: aveva 90 anni

Era nel cuore di un intero territorio, è morto uno storico imprenditore padovano: aveva 90 anni.

Padova dice addio ad Alberto Giraudo, commerciante fra i più noti in città che era stato anche un calciatore nell’undici guidato da Nereo Rocco. Per oltre mezzo secolo Giraudo è stato il titolare del negozio di abbigliamento maschile in via Matteotti, una boutique che porta il suo nome ed impresso il segno del suo stile.

Morto storico imprenditore padovano

Poi l’imprenditore aveva scelto l’outlet a pochi metri per lasciare gli affari in mano al figlio Jonathan.

Ma non solo a Padova, Giraudo era noto anche per i suoi punti vendita a Venezia e Parma. Il novantenne aveva poi una “skill” molto particolare.

Prima delle boutique i campi di calcio

Era molto noto anche per il suo passato da calciatore, dato che Giraudo aveva giocato negli anni ’50 nelle giovanili del Calcio Padova quando a guidare la prima squadra c’era un certo patròn Nereo Rocco. Da lì una carriera in serie C in giro per l’Italia.

Alberto Giraudo lascia nel dolore la moglie Annamaria e figli Jonathan e Giuditta. I funerali del commerciante sono previsti per la giornata di martedì prossimo alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Feriole di Selvazzano.