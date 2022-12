Mosca, maxi-incendio in centro commerciale: un morto

Un incendio è scoppiato nel grande centro commerciale Mega Khimki, a nord-ovest di Mosca.

L’intera struttura è avvolta dalle fiamme e potrebbe trattarsi di un atto criminale. Lo sospettano i servizi di emergenza russi.

Un incendio è scoppiato nel centro commerciale Mega Khimki, a nord-ovest di Mosca. L’intera struttura è avvolta dalle fiamme, che si sono propagate su una superficie di 18.000 metri quadrati. Lo ha riportato l’agenzia di stampa russa Tass, che ha citato una fonte dei soccorsi.

La causa del rogo potrebbe essere associata ad un atto criminale, come sospettano i servizi di emergenza russi. Un cortocircuito in un grande magazzino fai-da-te della catena Obi sarebbe all’origine dell’incendio, nonostante i sospetti. Questo è quanto ha dichiarato un membro del servizio di emergenza alla Tass. “L’incendio nel negozio Obi è stato innescato da un cortocircuito. Un’esplosione ha causato la propagazione delle fiamme” ha dichiarato la fonte.

La vera causa dell’incendio sarà stabilità da un’inchiesta. L’intelligence russa parla del sospetto di “un atto deliberato, un incendio criminale“. Non viene, però, esclusa la pista di un incidente, frutto della violazione delle norme di sicurezza. Secondo la Tass “la causa dell’incendio è stata una violazione delle regole per l’esecuzione di lavori di saldatura nell’annesso ipermercato OBI, che era in fase di ricostruzione“.

