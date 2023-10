L'imprenditore edile Giuseppe Marcheggiani è morto ieri in un drammatico incidente in moto: il 43enne si è schiantato contro un albero

Dramma a Pesaro nella giornata di ieri: l’imprenditore edile Giuseppe Marcheggiani è morto in un pericoloso incidente in moto. Il 43enne si trovava a bordo della Ducati della sorella quando, nell’affrontare una curva è uscito di strada, e si è schiantato contro gli alberi vicini. Giuseppe non ce l’ha fatta.

Incidente moto contro albero: la dinamica

Erano circa le ore 13 della giornata di ieri, omenica 29 ottobre, quando l’imprenditore Giuseppe Marcheggiani si stava recando con la Ducati della sorella a pranzo da un suo amico. Il 43enne stava guidando lungo Strada dei Colli, a Pesaro, quando, per motivi ancora da verificare, la sua moto ha tirato dritto ad una curva, uscendo di strada e schiantandosi contro gli alberi con estrema violenza. Si è trattao di un incidente autonomo forse dovuto ad un malore del guidatore: sull’asfalto non sono stati ritrovati segni di frenate. Dopo il primo schianto, la moto ha proseguito la sua corsa per qualche altro metro, finendo giù dal dirupo a bordo strada: tre o quattro metri di caduta.

Incidente moto contro albero: i soccorsi

La scena è stata vissuta in diretta da alcuni automobilisti che stavano passando in quel momento sulla corsia di marcia opposta, i quali hanno immediatamente allertato i soccorsi. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto a bordo di un’ambulanza, però, per Giuseppe non c’era già più nulla da fare: l’uomo era morto sul colpo. I sanitari, dunque, non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso del 43enne. I vigili del fuoco hanno racolto il suo corpo e lo hanno trasferito all’obitorio di Pesaro.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui