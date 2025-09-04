Un grave incidente tra una moto e un furgone ha scosso la comunità di Spirano nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 settembre. Un noto imprenditore locale è rimasto coinvolto in uno scontro stradale, suscitando grande dolore e cordoglio tra familiari e cittadini.

Tragico scontro in moto nella zona industriale di Spirano

Oggi, intorno alle 14, la zona industriale di Spirano è stata teatro di un grave incidente stradale che ha visto coinvolto Angelo Gritti, 79 anni, noto imprenditore e titolare della Costruzioni Aeromeccaniche Gritti.

L’uomo stava raggiungendo la sua azienda in sella alla sua Kawasaki quando si è scontrato con un furgoncino delle spedizioni, un Ford e-Transit, impegnato in una manovra di retromarcia.

L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo a Gritti, che è morto sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori della Croce Rossa di Treviglio. Il conducente del furgone, un uomo di 42 anni, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in codice verde al Policlinico di Zingonia.

Angelo Gritti, un imprenditore stimato e appassionato di motori

Angelo Gritti era una figura molto conosciuta e apprezzata a Spirano, dove la sua famiglia ha fondato e fatto crescere l’azienda di famiglia. Fin da giovane aveva coltivato una grande passione per le moto, continuando fino a pochi anni fa a frequentare le piste e a muoversi quotidianamente in sella. Lascia nel dolore la moglie Angiolina Lazzari e le due figlie, Maria Chiara e Francesca.

Sul posto sono intervenuti oltre ai soccorritori, anche i carabinieri di Treviglio e Romano, insieme alla polizia locale, per i rilievi e la gestione del traffico lungo via Martiri del Lavoro, dove si è verificata la tragedia.