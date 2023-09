La moto che si è scontrata con l'auto della polizia era di grossa cilindrata e non aveva copertura assicurativa e revisione.

Un ragazzo di 17 anni è morto all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dopo essersi scontrato con la sua moto contro un’auto della polizia. Il sinistro si è verificato sabato 9 settembre, nel centro cittadino. Secondo quanto reso noto dalla questura, il giovane indossava il casco ma era privo di patente di guida. La motocicletta, di grossa cilindrata, si è scoperto essere intestata a un pregiudicato. Il mezzo risultava essere inoltre privo di revisione e copertura assicurativa. In seguito all’impatto con la vettura, il giovane è stato sbalzato contro il muro di una palazzina. Fin dall’inizio, le sue condizioni sono parse molto critiche.

Moto si scontra con auto della polizia: il giovane aveva gravi lesioni interne

I medici hanno rilevato gravi lesioni interne e un trauma polmonare sul 17enne. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, la vittima è deceduta. Attualmente, la squadra infortunistica della polizia locale di Cosenza sta conducendo un’indagine sull’incidente. Inoltre, sia la moto che l’auto della polizia sono state sequestrate per ulteriori accertamenti.

I commenti sui social

Sui social sono stati numerosi gli articoli pubblicati relativi alla vicenda del giovane deceduto dopo l’incidente, così come i commenti su quanto avvenuto. C’è schi scrive: “RIP, sentite condoglianze alla famiglia” oppure chi invece afferma: “Da genitore, mi si stringe il cuore … Perdere un figlio per un male incurabile è orrendo ma perderlo così, mio Dio. Non oso neanche immaginare lo strazio di questa mamma … RIP”.