Aumentano i casi di Covid in Italia, e scatta subito l’allarme per le scuole da parte dei presidi: “Distribuiremo mascherine e gel disinfettante”.

Con l’aumento dei casi covid dovuti alla variante Eris, sale la preoccupazione per il rientro a scuola degli alunni italiani, e per questo motivo l’Associazione Nazionale dei Presidi ha deciso di prendere subito provvedimenti per evitare una nuova diffusione del virus trai banchi di scuola:

“In molte scuole a chi lo chiederà distribuiremo le mascherine utilizzando le tantissime scorte che ci furono date durante la fase critica della pandemia. Stessa cosa avverrà con il gel disinfettante. L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è consigliato ai docenti e alunni con fragilità. Il nostro è un invito in quanto l’utilizzo non è obbligatorio”.

Le indicazioni del Ministero

Il Ministero della Salute invita alla calma, ma in settimana è previsto un incontro per fare il punto della situazione

Evitiamo allarmismi – ammonisce il direttore generale della programmazione del ministero della Salute, Francesco Vaia – Noi adesso abbiamo gli strumenti per la tutela e in questo momento sono sufficienti. Al momento comunque non esistono misure restrittive anti-Covid nelle scuole e dunque non vi sono indicazioni specifiche sui comportamenti da adottare.

La situazione nelle Rsa

L’attenzione si sposta inevitabilmente anche verso i pazienti degli ospedali, anziani e persone fragili assistite nelle Rsa, come spiega una circolare diffusa dal Ministero della Salute:

Niente tamponi Covid per gli asintomaci che accedono al Pronto soccorso, sì ai test per i pazienti che devono effettuare un ricovero o un trasferimento in setting assistenziali ad alto rischio e per gli ospiti che accedono alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie.