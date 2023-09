Covid, i casi salgono del 44%: test in ospedale per sintomatici

Covid, ultimi aggiornamenti: test in ospedale per sintomatici

Covid, ultimi aggiornamenti: test in ospedale per sintomatici

I casi Covid in Italia sono in aumento e il ministero pubblica una circolare: test in ospedale ai sintomatici

Il ministero della Salute ha pubblicato una circolare in cui specifica i nuovi regolamenti che devono essere adottati nelle strutture sanitarie per trattare le persone che hanno contratto il Covid. Come sappiamo, nelle ultime settimane, i casi in Italia sono in aumento: 21.309 quelli registrati negli ultimi sette giorni, +44% rispetto ai 14.866 della settimana precedente.

Secondo le ultime disposizioni del ministero della Salute, i tamponi Covid-19 non sono più obbligatori per gli asintomatici in arrivo in ospedale. La regola vale sia nei pronto soccorso, sia nei reparti dove sono ricoverati pazienti fragili. Restano, invece, consigliati per i sintomatici e per chi deve entrare in una Rsa. In generale, però, chi ha contratto il Covid e presenta dei sintomi è invitato a non entrare nelle strutture.

Il commento di Francesco Vaia

Il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, ha parlato dell’aumento dei casi nel nostro Paese: “L’attuale andamento clinico-epidemiologico non desta allarme, ma richiede attenzione e misure di prudenza” – e poi specifica – “Il Ministero, nell’interesse primario della tutela dei cittadini più fragili, si muove in una duplice direzione: da una parte misure di protezione e prevenzione per la tutela e sicurezza sia dei pazienti che degli operatori e dall’altra predisposizione di una campagna di vaccinazione annuale che punti a proteggere coloro che in passato sono stati più colpiti da Covid: anziani, fragili, immunocompromessi.”