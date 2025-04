Multa per finestrino abbassato: la verità che devi conoscere per evitare san...

Multa per finestrino abbassato: la verità che devi conoscere per evitare san...

Automobilista riceve una multa per finestrino abbassato: la verità da conoscere per evitare sanzioni

A Vicenza, vicino al Santuario di Monte Berico, un automobilista ha ricevuto una multa di 42 euro per “istigazione al furto”. L’episodio è avvenuto dopo che il guidatore aveva lasciato il finestrino dell’auto leggermente abbassato.

Multa per finestrino abbassato: la sorpresa dell’automobilista

Il fatto è si è verificato domenica 23 marzo, quando l’uomo ha trovato sul cruscotto un verbale della polizia locale. Il motivo? L’automobilista avrebbe lasciato il finestrino anteriore sinistro leggermente abbassato, con un’apertura di circa 10 centimetri. Stando a quanto riportato sul verbale, l’automobilista avrebbe violato l’articolo 158, comma 4 del Codice della Strada.

La norma che prevede “opportune cautele” per evitare i furti

La norma prescrive infatti per chi parcheggia un veicolo di adottare “opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”. In sintesi, il finestrino abbassato, anche solo per pochi centimetri, potrebbe essere considerato un invito involontario per eventuali malintenzionati. Il rischio è infatti quello di esporre il veicolo con una maggiore facilità a furti o a possibili intrusioni. Sebbene sia spesso ignorata, tale norma impone che la sanzione per chi non la rispetta può variare da un minimo di 42 euro fino a un massimo di 173 euro.