Muore 48 ore dopo un intervento di plastica addominale, indagine della Procura

Presunto caso di malasanità in Campania, dove una donna muore 48 ore dopo un intervento di plastica addominale, fatto per cui è in corso una indagine della Procura.

Da quanto si apprende la 49enne Giuseppina Grande è deceduta in una clinica campana e la famiglia vuole la verità.

Muore dopo un intervento di plastica addominale

Il marito era andato a prenderla per le dimissioni ma aveva capito che le cose non erano andate bene e in tempo breve era stato informato dal personale di Villa dei Fiori ad Acerra che sua moglie era deceduta. A quel punto l’uomo è andato dai carabinieri a sporgere denuncia: la donna, madre di due figli, si era sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica.

La magistratura sequestra salma e cartelle cliniche

Secondo quanto riportano i media la procura di Napoli Nord ha sequestrato la salma e le cartelle cliniche relative a quell’intervento plastica addominale a cui Giuseppina si era sottoposta nella giornata di lunedì scorso. Da quanto si è potuto accertare in ordine allo storico elementare della tragedia in circostanze da determinare in fascicolo la 49enne ha accusato un malore ed è stata “portata d’urgenza in sala operatoria dove i medici hanno cercato inutilmente di salvarla”.