Muore in casa ma nessuno se ne accorge: 38enne trovata mummificata dopo 3 anni

Laura Winham, affetta da schizofrenia, era stata dimenticata da tutti per tre anni.

Ha lasciato questo mondo in totale solitudine. Aveva 38 anni. La donna è stata trovata mummificata. Prima di morire aveva scritto sul calendario di avere bisogno di aiuto. Gli assistenti sociali inglesi, dopo alcuni tentativi di contatto, avevano lasciato il suo caso. Al suo tempo, a Laura era stato dato un alloggio di edilizia popolare in quanto necessitava di assistenza. Incredibile come nessuno in tutto questo tempo si sia accorto del suo cadavere.

Oltre ai servizi sociali anche i medici avevano iniziato a disinteressarsi della 38enne. Il corpo mummificato di Laura è stato trovato in un appartamento di Woking, nel Surrey (Inghilterra).

Donna trovata mummificata: l’intervento della polizia

Come informa Fanpage, il cadavere di Laura era stato scoperto durante la primavera del 2021. Al suo tempo gli agenti di polizia erano intervenuti facendo irruzione nell’appartamento, in seguito a una segnalazione da parte dei parenti della donna.

Abbandonata dalle istituzioni

Secondo le ricostruzioni nell’ottobre 2017 la polizia aveva segnalato ai servizi sociali che la povera Laura aveva bisogno di cure. Dopo alcuni tentativi di contatto gli assistenti sociali avrebbero abbandonato l’appartamento in cui abitava la 38enne, senza mai parlarci. Si ipotizza che la donna fosse morta poco dopo; a provarlo sarebbe un’annotazione sul calendario da parte di Laura risalente a novembre dello stesso anno: “Ho bisogno di aiuto”.