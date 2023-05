Una tragedia assurda che arriva dagli Usa, dove un uomo muore investito da un minorenne mentre faceva attraversare delle anatre. Secondo i media della California il 41enne californiano Casey Rivara aveva notato madre e pulcini ed era sceso dall’auto ma è stato falciato dalla vettura guidata da un ragazzino. La tragedia si è consumata a Rocklin, località circa 40 chilometri a Nord-est di Sacramento, in California.

Muore mentre faceva attraversare delle anatre

Lì, in un terribile incidente, è Casey è stato investito da un automobilista minorenne. La famiglia dell’uomo ha spiegato ai media che il 41enne in auto e stava riportando a casa i figli dall’allenamento di nuoto. Sd un certo punto però Casey aveva visto una “mamma anatra e gli anatroccoli che faticavano a attraversare un incrocio trafficato”. L’uomo era sceso dal veicolo e nei secondi in cui si assicurava che le anatre si mettessero in salvo, era stato centrato da un’auto sopraggiunta a tutta velocità.

Nessun fermo per il 17enne alla guida

Da quanto si apprende dopo i soccorsi inutili e il decesso dell’uomo il Dipartimento di Polizia di Rocklin ha dichiarato che non è stato effettuato alcun arresto “e l’incidente è ancora in fase di indagine” sul 17enne alla guida della vettura. In queste ore molte persone hanno comunque voluto rendere omaggio al 41enne, lasciando fiori sul luogo dell’incidente in cui ha trovato la morte un amico degli animali.