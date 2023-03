Sudafrica: muore rapper durante l'esibizione

Riprendere i concerti con gli smartphone è un’abitudine ormai affermata. Molti la odiano, sostenendo che quando si ascolta della musica live bisognerebbe godersela, altri invece amano fare dei video ricordo, magari poi da pubblicare sui social. A Johannesburg, in Sudafrica, questa abitudine degli spettatori ha presto preso tinte fosche quando il rapper in concerto è stramazzato al suolo.

Muore rapper sul palco, i dettagli

Il rapper in questione si chiama Costa Titch, nome d’arte di Costa Tsobanoglou, di appena 28 anni. Al momento dell’accaduto si stava esibendo sul palco dell’Ultra South Africa, nel sobborgo di Nasrec. All’improvviso il giovane, con il microfono in mano, come si vede chiaramente nei video che hanno immediatamente iniziato a circolare online, è collassato, accasciandosi sul palco. Inutile l’intervento dei “colleghi” rapper, il ragazzo è morto.

Muore rapper sul palco, i messaggi di cordoglio

I fan e gli spettatori sono sconvolti, e nulla si sa ancora sulle cause della morte, che verranno presto chiarite da un’autopsia. Intanto, piovono messaggi di cordoglio sui social, da parte di ammiratori e amici ma anche da parte di autorità sudafricane, come Julius Malema, leader del partito sudafricano di sinistra, e come la SAMRO, Southern African Music Rights Organization. Appena un mese fa un altro rapper sudafricano, AKA, era morto, questa volta però in uno scontro a fuoco.