Muore soffocata da una merendina: shock in una casa di cura leccese

Sgomento nel leccese, dove una donna di 56 anni, ospite da appena qualche mese di una casa di cura di Taviano, è morta soffocata durante la colazione, mentre era intenta a consumare una merendina. Si sarebbe trattato di uno sfortunato incidente.

Ospite di una casa di cura nel leccese, 56enne muore soffocata mentre fa colazione. Inutili i tentativi di rianimarla

Il fatto s’è verificato nella mattinata di martedì 16 maggio. La donna, che da pochi mesi era ospite della struttura pugliese, stava consumando la colazione in solitaria a uno dei tavolini esterni della casa di cura. Mentre mangiava una merendina e un pezzo di cioccolato ha iniziato a soffocare, morendo poco dopo.

Sarebbe stata proprio questa lontananza dagli altri ospiti a non permettere agli operatori della struttura di accorgersi del soffocamento della donna. Nonostante i tentativi di rianimarla, per lei non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata in seguito trasferita all’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Pare che la magistratura salentina vorrebbe investigare maggiormente sul fatto, per comprendere fino in fondo le cause del decesso della 56enne.

Intanto resta sotto shock il personale della struttura, che non è riuscito a intervenire in tempo per scongiurare la tragedia. A svolgere i rilievi del caso le forze dell’ordine, giunte sul posto poco dopo, che hanno provveduto anche a raccogliere le testimonianze dei presenti.