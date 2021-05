Musica: è morto Curtis Fuller, leggendaria tromba jazz**

Washigton, 11 mag. – (Adnkronos) – Il musicista statunitense Curtis Fuller, leggendario compositore e trombonista jazz che ha suonato con Miles Davis, John Coltrane e Art Blakey, è morto all'età di 86 anni sabato 8 maggio. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Mary Fuller e dalla Jazz Foundation of America.

Per la tipica sonorità rotonda, per il forte senso ritmico, per l'estro delle sue improvvisazioni, Fuller si è imposto come uno dei più importanti solisti del jazz moderno, nonché come una delle figure più rappresentative delle rivoluzioni stilistiche che questa musica ha attraversato negli anni '50 e '60.

Era nato a Detroit il 15 dicembre 1934 da genitori di origine giamaicana, che morirono quando Fuller era ancora bambino, finendo così in un orfanotrofio.

Fuller fin da giovanissimo collaborò con le stelle del jazz degli anni '50, prendendo parte a importanti registrazioni con Bud Powell, John Coltrane, Jimmy Smith (è stato l'unico trombonista ad avere inciso con loro), Lee Morgan, Sonny Clark, Miles Davis, Yusef Lateef, Cannonball Adderley e Paul Chambers. Nei primi anni sessanta è membro stabile di due storiche band: i Jazz Messengers di Art Blakey e il Jazztet di Art Farmer e Benny Golson.

Sul finire dello stesso decennio prese parte alla Big Band di Dizzy Gillespie e all'orchestra di Count Basie Ha continuato ad esibirsi dal vivo ed a registrare album in studio fino a un paio di anni fa.