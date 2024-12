Un futuro incerto per Myrta Merlino

La conduzione di Pomeriggio5 da parte di Myrta Merlino è al centro di numerosi rumors e speculazioni. I ben informati parlano di un possibile cambio di rotta per la giornalista, soprattutto alla luce degli ascolti non entusiasmanti del programma. Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, ha espresso la sua stima nei confronti di Merlino, ma ha anche lasciato intendere che potrebbe essere dirottata verso un altro progetto. La situazione attuale del talk show, infatti, non sembra promettere bene, con ascolti che si attestano tra il 7 e l’8%, ben lontani dal 22-23% di share di La vita in diretta di Alberto Matano.

Le assenze e le sfide personali

Myrta Merlino ha recentemente affrontato anche le critiche riguardanti le sue assenze dalla trasmissione. Intervistata dal Corriere della Sera, ha spiegato che le sue mancanze sono state dovute a motivi personali, come la laurea di sua figlia. “La tv ti dà tanto, però ti toglie pezzi di vita”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di prendersi del tempo per sé e per i propri affetti. Nonostante le sfide, Merlino ha affermato di aver costruito un programma forte, anche se i numeri non sembrano confermare questa affermazione.

Le voci sul carattere di Myrta Merlino

Oltre agli ascolti, anche il carattere della conduttrice è stato oggetto di discussione. Si dice che Merlino sia esigente e talvolta iraconda, soprattutto nei momenti di alta tensione durante le dirette. “Se non ricevo il supporto necessario, mi arrabbio”, ha ammesso, ma ha anche chiarito che non cerca vendette e che apprezza chi sa tenerle testa. Tuttavia, alcune voci infondate hanno circolato riguardo a comportamenti poco professionali, come il presunto massaggio ai piedi da parte di collaboratori. Merlino ha smentito queste affermazioni, attribuendole a rancori personali di un ex assistente.