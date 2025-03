Le assenze di Myrta Merlino

Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, ha recentemente fatto parlare di sé per le sue assenze dal programma. Dopo aver preso una pausa giovedì 20 e venerdì 21 marzo per “impegni personali”, come riportato da Dagospia, la situazione sembra farsi sempre più complicata. Le assenze non sono l’unico problema: i dati auditel parlano chiaro e la trasmissione oscilla tra l’11% e il 15% di share, un risultato che non soddisfa i vertici Mediaset.

Il malcontento in azienda

Secondo fonti vicine all’azienda, ci sarebbe un malcontento crescente riguardo all’operato della Merlino. La trasmissione, ereditata da Barbara d’Urso, non riesce a competere con La vita in diretta di Alberto Matano, che continua a ottenere risultati superiori. Questo calo di ascolti potrebbe portare a una decisione drastica da parte dei dirigenti di Cologno Monzese, che potrebbero decidere di sostituire la conduttrice a fine stagione.

Possibili sostituti per Pomeriggio 5

In un clima di incertezze, si fa già il nome di Veronica Gentili come possibile sostituto di Myrta Merlino. Gentili, attualmente al timone de Le Iene, potrebbe trasferirsi a Canale 5 per guidare Pomeriggio 5. La sua recente nomina a conduttrice de L’Isola dei Famosi potrebbe essere vista come un test per valutare la sua idoneità a un programma di questo tipo. Con un profilo professionale che piace a Pier Silvio Berlusconi, Gentili potrebbe rappresentare una ventata di freschezza per il talk show.

Le sfide di Myrta Merlino

Nonostante le competenze professionali di Myrta Merlino, il feeling con il pubblico di Mediaset non è mai decollato. La conduttrice, pur avendo le giuste “skills”, non è riuscita a conquistare il cuore degli spettatori. Se dovesse essere estromessa da Pomeriggio 5, non è da escludere un suo possibile trasferimento su Rete 4, dove potrebbe trovare un nuovo spazio per esprimere il suo talento. La situazione è in continua evoluzione e gli sviluppi futuri potrebbero riservare sorprese sia per la Merlino che per il pubblico affezionato al programma.