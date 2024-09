In occasione della prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha replicato piccata a Fedez. La conduttrice non ha accettato le parole che il rapper ha riservato a lei e tutti i suoi collaboratori nel corso dell’estate.

Myrta Merlino replica piccata a Fedez

Nel corso della prima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha colto la palla al balzo per replicare a Fedez. Quest’ultimo, nel corso di una diretta su Twicth dello scorso luglio, ha duramente attaccato la giornalista e tutta la sua redazione. “Sono almeno trenta per fare quella trasmissione di m***da. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5“, ha tuonato il rapper.

Myrta Merlino: la lezione a Fedez

Myrta Merlino ha dichiarato:

“Nonostante abbia fatto la storia della Costa Smeralda e abbia avuto un’estate impegnativa, ha avuto tanto tempo per occuparsi di noi. Ha detto cose brutte, ma non tanto su di me – che poi io e lui ci siamo già parlati – ma sulla mia redazione. Dato che la mia squadra è sacra per me, ripeto una cosa importante a Fedez. Qua noi proviamo a raccontare le notizie senza sconti e lo facciamo con tutti. In più, caro il mio Fedez, tu e tua moglie avete molto cavalcato i media nei tempi d’oro, quindi ricorda che i media purtroppo ci sono nella buona e nella cattiva sorte. Bisogna sopportare i media”.

La conduttrice di Pomeriggio 5, in effetti, non ha sbagliato una virgola. Federico e l’ex moglie Chiara Ferragni sono diventati famosi proprio grazie ai media. Probabilmente, se nessuno avesse parlato di loro lui avrebbe continuato ad essere un comune mortale della periferia milanese, mentre lei la classica figlia di papà della media borghesia lombarda.

L’invito che Fedez non accetterà mai

Da grande signora, Myrta Merlino ha sottolineato che la redazione di Pomeriggio 5 continuerà a dare “tutte le notizie” e che se lui vorrà essere ospite del programma basterà un colpo di telefono. Fedez accetterà? E’ pressoché impossibile.