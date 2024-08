Myrta Merlino è pronta a tornare con Pomeriggio 5 e tantissime novità per questa nuova edizione di cui si sente una vera padrona di casa.

Myrta Merlino cambia Pomeriggio 5: “L’anno scorso sono entrata in punta di piedi, ora mi sento a casa”

Myrta Merlino sta per tornare con Pomeriggio 5, a partire da lunedì 2 settembre. Sarà di nuovo la conduttrice del programma Mediaset, nonostante la scorsa edizione non sia riuscita a battere lo share del rivale Alberto Matano con La Vita in Diretta. “L’anno scorso sono entrata in punta di piedi, perché per me era un’esperienza del tutto nuova. Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata. Ho fatto il mio programma e mi sento a casa” ha dichiarato la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando della nuova edizione che sarà ricca di grandi novità.

Myrta Merlino cambia Pomeriggio 5: tutte le novità

Non ci saranno grandi stravolgimenti, ma solo qualche piccolo cambiamento. “Per esempio nello studio, che immagino più vivo e vivace, al centro ci sarà un ‘segno’, un oggetto attorno a cui si avvicenderanno persone e succederanno cose” ha spiegato la conduttrice, aggiungendo che il talk show punterà molto sul ruolo delle donne nella società. Myrta Merlino ha spiegato che continueranno a parlare di violenza e femminicidio, ma anche di battaglie civili e della capacità di reagire che hanno le donne.

Tra gli ospiti fissi della nuova edizione ci sarà Eleonora Giorgi, con cui Myrta Merlino ha sottolineato di aver instaurato un rapporto di amicizia sincero. Ci sarà più spazio per le esperienze umane piuttosto che per le opinioni. “Sono molto incuriosita dagli altri esseri umani e non mi piaccio gli opinionisti ‘un tanto al chilo’” ha sottolineato la conduttrice, che ha aggiunto di voler continuare a parlare seriamente di cronaca nera.