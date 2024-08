Myrta Merlino appoggia Chiara Ferragni e scredita Fedez

Myrta Merlino ha speso belle parole su Chiara Ferragni, facendole un augurio particolare. Al contrario, su Fedez ha speso parole tutt’altro che lusinghiere. Quanto impiegherà il rapper per fornire una replica al vetriolo?

Intervistata dal settimanale Chi, Myrta Merlino si è raccontata un po’. Tra le tante cose ha parlato anche di Chiara Ferragni e Fedez, di cui ha parlato in quasi tutte le puntate della stagione del suo Pomeriggio 5. Dalla crisi al divorzio: i suoi inviati hanno letteralmente pedinato i Ferragnez. La conduttrice, però, ha riservato belle parole all’imprenditrice e ne ha usate altre meno lusinghiere per il rapper.

Parlando di Chiara Ferragni, Myrta Merlino ha dichiarato:

“C’è, prima di tutto, il tema di una donna che ha vissuto anni di fortuna pazzesca, forse eccessiva, la quale si ritrova a vivere l’anno peggiore della propria vita: sotto accusa nel lavoro e con un matrimonio che finisce, con due bambini e un ex marito complicato . Un uomo istintivo , impulsivo. Non è stata una separazione leggera”.

Come reagirà Fedez quando si sentirà descritto come “complicato, istintivo e impulsivo“? Di certo, a fargli perdere la pazienza sarà soprattutto l’augurio che la giornalista ha fatto all’imprenditrice.

La Merlino ha concluso facendo un augurio particolare a Chiara Ferragni e affossando del tutto Fedez. Ha dichiarato:

“Giudizi in amore non ne do: sono stata sposata due volte, ho avuto tre figli da due uomini diversi e sto con un uomo che, a propria volta, ha alle spalle due relazioni importanti con due figli. La cosa essenziale è che ci sia l’amore. Non sono moralista: quando l’amore esiste, anche le situazioni complicate si sistemano. Auguro a Chiara di trovare un uomo solido, maturo, capace di starle vicino in un momento difficile”.