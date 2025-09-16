Nadia di Casa a Prima Vista lascia davvero il mercato immobiliare? La verità dietro il suo annuncio

Nadia Mayer, la star di “Casa a Prima Vista“, lascia davvero il mercato immobiliare? Ecco cosa si nasconde dietro il suo annuncio.

Nadia Mayer di “Casa a Prima Vista” lascia il mercato immobiliare?

Nadia Mayer, la nota agente immobiliare di “Casa a prima vista” aveva lasciati i suoi tanti fan col fiato sospeso, convinti ormai che stesse per dire addio al mercato immobiliare.

Su Instagram infatti, la Mayer, aveva lasciato alcuni indizi che facevano appunto pensare a un cambio di lavoro, tanto che molti utenti le hanno chiesto se avrebbe appunto lasciato “Casa a Prima Vista“. Tutto ciò, in realtà, è stata solamente un’operazione di marketing. Ecco perché.

Sembrava proprio che Nadia Mayer fosse arrivata al punto di dire addio al mercato immobiliare, invece non sarà così, anzi, l’agente di “Casa a Prima Vista” continuerà a fare lo stesso lavoro, ha solo cambiato agenzia. Sempre su Instagram, la 60enne trentina ha infatti annunciato di essere pronta per una nuova sfida e, nella caption, ha rimandato a un articolo che ufficializzava il suo ingresso nello staff del gruppo immobiliare Rexter. Ma, perché allora Nadia aveva fatto intendere di lasciare il mercato immobiliare? Per marketing. E’ stata infatti la stessa azienda ad aver ideato la campagna con lo scopo di generare curiosità nel pubblico. Beh, sicuramente ci sono riusciti.