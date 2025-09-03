Ida Di Filippo, la star di “Casa a prima vista” si sposa. E’ stata lei stessa ad annunciarlo con un post sui social, dopo la romantica e inaspettata proposta di matrimonio da parte del fidanzato.

Ida De Filippo, l’agente di “Casa a prima vista” si sposa?

Ida Di Filippo è una conduttrice molto amata, resa celebre dal noto programma televisivo “Casa a prima vista“.

Ida ha 42 anni, è originaria della Campania ed è appunto un’agente immobiliare e, nel programma tv, fa parte della triade milanese, assieme a Miriana D’Amico e Gianluca Torre. Oggi Ida è uno dei volti televisivi più apprezzati dal pubblico e presto, a quanto pare, convolerà a nozze con il suo Pietro. Del compagno, in una recente intervista, aveva detto: “è stato il primo vero bivio della mia vita, stavamo insieme da un anno e mezzo e ho dovuto decidere se lasciare tutto e seguirlo a Milano”. La scelta, a quanto pare, è stata quella giusta.

Ida Di Filippo, l’agente di Casa a prima vista, si sposa: tutto sul matrimonio

Ida Di Filippo si sposa. Il suo compagno, Pietro Al Bano, infermiere, le ha fatto la proposta di matrimonio e lei ha risposto di sì. Sui social l’agente di “Casa a prima vista”, ha pubblicato foto e video della proposta, davvero super romantica. Siamo infatti in barca, di fronte ai Faraglioni di Capri, con Pietro che ha voluto rivivere una delle scene più amate del cinema, ovvero quando Jack stringe Rose sulla punta del Titanic. Tantissimi i commenti al post da parte dei fan di Ida, felici per le prossime nozze.