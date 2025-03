Nadia Cassini è morta: addio all’icona sexy della commedia italiana

Addio a Nadia Cassini, è morta all’età di 76 anni l’attrice americana icona sexy della commedia italiana.

E’ morta all’età di 76 anni Nadia Cassini, l’amatissima attrice statunitense icona sexy della commedia italiana. Nata a Woodstock nel 1949, giunse in Italia nel 1968 assieme all’allora marito, il conte Igor Cassini. L’attrice divenne popolare grazie al film cult “Il Dio serpente” di Piero Vivarelli, ma la ricordiamo anche per film quali “L’insegnante balla… con tutta la classe”, “L’infermiera nella corsia dei militari” e “La dottoressa ci sta col colonnello“. Nadia, dopo la separazione da Igor Cassini, sposò l’attore greco Yorgo Voyagis, dal quale ebbe una figlia, Kassandra, che ha voluto salutare così la madre: “riposa in pace mamma, il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio.”

Nadia Cassini: le cause della morte

Si è spenta all’età di 76 anni l’attrice statunitense Nadia Cassini nella sua casa di Reggio Calabria, dove viveva assieme all’ultimo compagno. Nadia è morta a seguito di una lunga malattia. Ecco il ricordo di Lino Banfi, accanto a lei diversi film: “eravamo rimasti molto legati, era una bravissima persona, aveva una grande bontà e una grande disponibilità. Ho dei ricordi bellissimi con lei, abbiamo fatto cinque, sei film insieme davvero fantastici.”