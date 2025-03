Il mistero su Gene Hackman e Betsy Arakawa si complica: dopo il testamento e le cause del decesso, i riflettori tornano sui tragici eventi.

Il mistero sulla morte di Gene Hackman e sua moglie, Betsy Arakawa, si complica ulteriormente. Dopo le recenti rivelazioni sul testamento e le cause del decesso, l’attenzione torna a concentrarsi sui tragici eventi che hanno coinvolto l’attore e la musicista. Ecco cosa è emerso dal telefono della donna.

Morte Gene Hackman, una novità anche per il testamento

La data della morte è cruciale per determinare a chi spetterà il patrimonio di 80 milioni di dollari lasciato da Hackman alla moglie. Se l’unica beneficiaria, Betsy Arakawa, è deceduta prima di lui, i tre figli del suo precedente matrimonio potrebbero ereditare, nonostante non siano menzionati nel testamento.

Morte Gene Hackman, clamorose novità: la scoperta sul cellulare della moglie

Quasi un mese dopo il ritrovamento dei corpi di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, emerge un nuovo colpo di scena: le indagini rivelano che Betsy Arakawa avrebbe contattato un ambulatorio medico il 12 febbraio, il giorno successivo a quello indicato dal medico legale come presunto momento della morte.

Il dottor Josiah Child, direttore della clinica, ha spiegato che la donna aveva riferito di una leggera congestione, ma non aveva segnalato difficoltà respiratorie, mancanza di respiro o dolore al petto. Arakawa aveva inizialmente fissato un appuntamento per il 12 febbraio, ma lo aveva annullato il 10, dicendo che doveva prendersi cura del marito. La mattina del 12, però, ha chiamato di nuovo per chiedere assistenza e le è stato chiesto di presentarsi il pomeriggio.