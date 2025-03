Agguato a Napoli nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 2 marzo. Intorno alle 6:40, due uomini sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco nel quartiere Fuorigrotta, nei pressi del bar Bellone. Le vittime, un 41enne e un 34enne già conosciuti dalle forze dell’ordine, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Paolo, dove il 34enne è deceduto.

Napoli, agguato vicino allo stadio: un morto e un ferito

Secondo le prime ricostruzioni, l’agguato è stato messo a segno da una sola persona a bordo di uno scooter. La vittima, parcheggiata in doppia fila di fronte a una pizzeria, sarebbe stata colpita dopo che l’aggressore si è avvicinato e ha aperto il fuoco. I frammenti di vetro del finestrino dell’auto sono stati trovati a terra, e l’auto è finita contro due scooter parcheggiati.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza delle attività commerciali e degli impianti pubblici nella zona saranno esaminate per ricostruire il percorso dell’aggressore e risalire alla sua identità.

Lo stadio Maradona, nelle vicinanze, è sotto monitoraggio. Un testimone ha riferito di aver sentito 4 o 5 colpi e di aver visto l’aggressore allontanarsi a tutta velocità in scooter.

Napoli, agguato vicino allo stadio: la vittima

A perdere la vita è stato Pasquale D’Anna, 34 anni, con numerosi precedenti penali. Il ferito è Massimo Aragiusto, 40 anni, attualmente ricoverato all’ospedale San Paolo.

Pasquale D’Anna, originario di Pianura, avrebbe avuto diversi problemi con la giustizia. Era considerato vicino ai gruppi legati al traffico di droga dei Calone-Esposito-Marsicano ed era stato coinvolto in un’importante operazione anticamorra tre anni fa. In passato, era anche rimasto ferito in un agguato.