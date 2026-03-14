Napoli batte il Lecce 2-1: Hojlund pareggia e Politano firma il sorpasso

Nel anticipo della 29/a giornata di Serie A il Napoli ha trovato una rimonta sofferta contro il Lecce, vincendo 2-1 dopo essere stato trafitto nei primi minuti. Il confronto, giocato sotto tensione e con un copione a sorpresa, ha offerto spunti tattici, cambi decisivi e un momento di grande apprensione nel finale per il malore di un giocatore avversario. La posta in palio era alta: tre punti che consentono al Napoli di consolidare il proprio piazzamento in classifica e al Lecce di continuare la sua lotta per la salvezza.

La partita si è aperta con un lampo del Lecce, che ha sfruttato una situazione da calcio d’angolo per portarsi avanti, ma nella ripresa il Napoli ha cambiato passo grazie alle sostituzioni e ad alcuni interpreti ritrovati. Il risultato finale rispecchia un equilibrio dinamico: un avvio difficile, una reazione organizzata e una chiusura che mescola esultanza e apprensione. I protagonisti principali sul campo sono stati Hojlund, Politano e la panchina azzurra che ha inserito giocatori in grado di incidere sul ritmo.

Svolgimento della partita

Il copione tecnico della gara è stato segnato dall’immediato vantaggio ospite, propiziato da un angolo battuto da Gallo e finalizzato di testa da Siebert, che ha colto il Napoli in fretta impreparato. I primi minuti hanno visto il Lecce padrone del gioco, con occasioni ripetute che hanno messo in difficoltà la retroguardia partenopea. Il tecnico azzurro, Conte, ha mantenuto la calma e ha preparato la reazione inserendo forze fresche a inizio ripresa: la mossa di cambiare assetto è stata determinante per risalire la corrente.

Primo tempo: il Lecce mette pressione

Durante la prima frazione il Lecce ha mostrato aggressività e precisione nello sviluppo delle azioni offensive, approfittando di spazi lasciati dalla squadra di Conte. Il Napoli ha faticato a creare pericoli concreti nonostante qualche tentativo dalla distanza: una conclusione di Politano ha appena sfiorato la rete e si sono registrati interventi provvidenziali della difesa salentina. In questo segmento la parola chiave è stata pressione alta, una scelta che ha valorizzato le qualità dei centrali ospiti e ha costretto gli azzurri a rincorrere il gioco.

Secondo tempo: cambi decisivi e svolta

La ripresa è iniziata con due cambi strategici per il Napoli, che hanno immediatamente modificato l’inerzia: l’ingresso di McTominay e di De Bruyne ha portato maggiore ordine e creatività a centrocampo. Al 46′ è arrivato il pareggio firmato da Hojlund su assist di Politano, mentre il raddoppio è stato concretizzato al 67′ dallo stesso Politano, abile a sfruttare una mischia su calcio d’angolo. Le sostituzioni hanno dunque trasformato il rilancio azzurro in occasioni e infine in gol, certificando l’importanza delle scelte tattiche operate durante l’intervallo.

Momenti chiave e valutazioni tattiche

Dal punto di vista tecnico, il match ha messo in luce l’efficacia delle sostituzioni mirate e la necessità di equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva. Il Napoli ha tratto beneficio dalla presenza di interpreti capaci di allargare il gioco e trovare i varchi, mentre il Lecce ha pagato qualche imprecisione nel finale nonostante una prestazione complessivamente positiva. L’episodio del gol subito così presto ha costretto gli azzurri a riorientare il proprio piano partita, dimostrando però la resilienza della squadra nel saper reagire.

Il malore di Banda e il finale

Nel finale la serata ha rischiato di mutare tono a causa del malore che ha colpito Lameck Banda, protagonista di uno spavento in campo intorno al minuto novanta. Lo staff medico è intervenuto prontamente e, dopo alcuni minuti, il giocatore ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato fuori in barella. L’episodio ha creato apprensione sugli spalti e tra i protagonisti, ma per fortuna non ha compromesso la conclusione della gara. Il triplice fischio ha sancito il 2-1 finale, con il Napoli che porta a casa tre punti pesanti per la classifica.

In sintesi, la partita è stata un mix di nervosismo, scelte tattiche vincenti e un finale segnato da grande umanità. Il Napoli consolida la propria posizione in zona alta grazie a una rimonta costruita sul carattere e sulle scelte tempestive della panchina, mentre il Lecce esce dal campo con rammarico ma mostrando elementi su cui lavorare in vista delle prossime partite.