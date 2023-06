Un duplice omicidio ha sconvolto Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Due cognati ventenni sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco. I carabinieri stanno indagando.

Doppio omicidio shock nel Napoletano: uccisi due ventenni

Un uomo e una donna sono stati uccisi a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. I due omicidi, avvenuti in Piazza Sant’Antonio e via Caruso, sarebbero collegati tra loro. Sul posto si sono recati i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. L’area in cui è avvenuto il delitto è stata transennata e sul luogo era presente anche il pm della procura della repubblica di Napoli Nord Aversa per dirigere le indagini. Le due vittime sono state uccise a colpi d’arma da fuoco.

Due cognati uccisi a Napoli: la dinamica

I Carabinieri della compagnia di Giuliano sono intervenuti in Piazza Sant’Antonio per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto hanno trovato il cadavere del 29enne Luigi Cammisa. Negli stessi momenti i Carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Caruso 17, dove hanno trovato il cadavere di Maria Brigida Pesacane, di 24 anni, anche lei colpita da colpi d’arma da fuoco. Le due vittime sono cognati. Le indagini al momento sono in corso e non viene esclusa nessuna pista.