Nella serta di ieri, giovedì 4 Maggio, il Napoli ha vinto ufficialmente lo scudetto 2022/23. La lunga attesa dei tifosi partenopei durata più di 30 anni è stata finalmente ripagata e al triplice fischio della partita degli azzurri contro l’Udinese in città è scoppiato il pandemonio. La festa, però, è purtroppo degenerata: in piazzetta Volturno si sono uditi dei colpi di arma da fuoco.

Festa scudetto Napoli, morto il 26enne Vincenzo Costanzo

Quattro persone sono rimaste ferite dagli spari di piazzetta Volturno; uno di loro, Vincenzo Costanzo, è morto poco dopo in ospedale. Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica, ma sembra che anche le altre tre persone siano rimaste ferite durante la medesima sparatoria, avvenuta attorno a 00:30. Il 26enne residente a Ponticelli, già noto alle forze dell’ordine, era stato accompagnato d’urgenza al Cardarelli, m è deceduto dopo pochi minuti: il suo corpo era crivellato di colpi.

Le condizioni di salute degli altri feriti

Oltre a Costanzo, anche una ragazza di 26 anni e due giovani di 20 e 24 sono rimasti feriti nella stessa sparatoria. La donna, orignaria della zona di Portici, ha riportato una ferita alla caviglia, mentre gli altri due al gluteo. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale, ma sono già stati dimessi dopo aver ricevuto le cure da parte dei medici. I carabinieri intanto indagano: gli agenti osserveranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire qualcosa in più sulla dinamica della sparatoria.