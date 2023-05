Scudetto Napoli, Spalletti: "Penso ancora a lavorare". De Laurentiis: "Abbiamo vinto insieme"

Sembra difficile da credere per il Napoli, ma finalmente è arrivato il momento più atteso. Spalletti si è presentato in conferenza con la mentalità di chi sa che vuole ancora lavorare e andare avanti con i piccoli e grandi progetti, ma nelle sue parole trasparere una grande gratitudine: “Sentire il sentimento della felicità sul gruppone è stupendo, molte persone supereranno i momenti duri della loro vita pensando a questo momento qui. Mi sento rilassato, meno male ce l’ho fatta”, è quanto ha dichiarato l’allenatore nella conferenza stampa post partita.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄 Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

Spalletti: “Osimhen è un giocatore fortissimo”

Nel corso della sua lunga riflessione l’allenatore del Napoli, Spalletti ha speso parole di elogio per Osimhen che ha traghettato la squadra in questa partita così importante: “È un giocatore fortissimo, è generoso, quando vede la palla, la rincorre ovunque. E’ uno che ha fatto tanta roba, aver segnato il gol scudetto è il giusto premio”. Si è poi emozionato, lasciandosi andare ad una dedica dolcissima per la vittoria dello scudetto: “ai giocatori e poi a Napoli, Napoli è per te, a tutto il Napoli, a tutti coloro che lavorano. Alla società e a Matilde che è mia figlia, e a tutta la famiglia, e a mio fratello Marcello”.